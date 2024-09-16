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Тарасова прокомментировала падение Трусовой с четверного лутца

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сможет набрать оптимальные физические кондиции по ходу сезона. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова прокомментировала падение Трусовой с четверного лутца
© РИА Новости
«Меня не удивила ее попытка исполнить четверной лутц. Я что, не знаю ее возможностей? Она наберет форму, и, думаю, войдет в сезон», — сказала Тарасова.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

15 сентября Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах.