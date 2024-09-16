Журналист Лиз заявил, что Тарасова использует фигурное катание как средство пропаганды

Тренер Татьяна Тарасова зарабатывает деньги, используя российское фигурное катание как средство пропаганды. Такое заявление сделал американский журналист и ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дэйв Лиз, передает Sports.

Ранее он указал, что уровень катания в РФ снизился. Тарасова ответила ему, что он не упал, а наоборот вырос. Она отметила, что Лизу «так хотелось бы, но фиг ему с маслом».

«Я уважаю, что Татьяна зарабатывает деньги, используя российское фигурное катание как средство пропаганды, но я буду смотреть на количество исполненных элементов ультра-си, которые сами россияне установили как эталон для оценки качества фигурного катания», — прокомментировал это журналист.

При этом Лиз согласился с Тарасовой, что российские пары продолжают задавать мировой стандарт и выразил сожаление, что не сможет увидеть их в соревновании против канадского дуэта Деанны Стеллато-Дудек и Максима Дешама.