Участница ОИ хочет, чтобы Трусова возобновила карьеру

Российская батутистка Анжела Бладцева, занявшая пятое место на Олимпиаде-2024, призналась, что хочет, чтобы фигуристка Александра Игнатова (Трусова) возобновила карьеру, передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, хочется, чтобы Саша продолжила. Но это только ее выбор, никто не может за нее решать. Во-вторых, ей физически и морально тяжелее, чем было раньше», — сказала Бладцева.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.