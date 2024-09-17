Алиев ответил Загитовой о мотивации выступать

Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев рассказал Алине Загитовой, как ему удаётся сохранять мотивацию соревноваться на протяжении долгих лет. Олимпийская чемпионка побеседовала с фигуристом на контрольных прокатах, снимая влог для Первого канала.

«Это очень сложно. Чем старше, тем тяжелее держать эту мотивацию и находить её. Но как-то стараюсь не задумываться, где черпаю мотивацию, почему черпаю мотивацию. Просто иду нога в ногу. Сталкиваюсь с колоссальными проблемами, но благодаря моей команде, родителям и друзьям у меня это получается преодолеть», — ответил Алиев на видео Первого канала.

В прошлом сезоне во время Спартакиады сильнейших Дмитрий Алиев признался, что отсутствие международных стартов сказывается на его мотивации. Спортсмен отметил, что у него «не стоит» на соперничество с одними и теми же соперниками внутри страны.