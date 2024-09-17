Загитова выругалась во влоге Первого канала

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сняла влог о контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые состоялись 14 и 15 сентября в Сантк-Петербурге. Наблюдая за выступлением Марка Кондратюка в произвольной программе, девушка посчитала уместным произнести матерное слово, так как её поразил чистый прокат с пятью четверными прыжками и двумя тройными акселями.

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«А можно материться? Охренеть! Это плохое слово. Нельзя его говорить. Но в таких случаях — это приемлемо», — сказала Загитова на видео Первого канала.

Загитова также восхитилась выступлением Кондратюка в короткой программе, где он презентовал необычную постановку под музыку в стиле дабстеп. В благодарность спортсмен выразил Алине своё личное восхищение.