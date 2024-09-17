$91.14+0.21101.28+0.48
Войти в почту

Первый канал анонсировал новый турнир по фигурному катанию на открытом льду Байкала. Он пройдет в конце сезона-2024/25

Новый турнир по фигурному катанию пройдет весной на открытом льду Байкала.

Первый канал анонсировал турнир по фигурному катанию на открытом льду Байкала
© РИА Новости

Первый канал опубликовал анонс соревнований сезона-2024/25.

«Уже привычные этапы и финал Гран-при, чемпионат России, который впервые примет Омск, возвращение Кубка Первого канала среди юниоров и других полюбившихся зрителям командных турниров. А также новый старт на открытом льду Байкала! Уже следующей весной», – говорится в анонсе.
Фигурное катание
Первый канал