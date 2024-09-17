Тарасова заявила, что уровень фигурного катания в России «не собирается падать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила несогласие с мнением, что уровень фигурного катания в России упал. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Не согласна. Это контрольные прокаты — на них наши спортсмены никогда не показывают свои программы и не выполняют сложные прыжки. Поэтому никакой уровень у нас не упал и не собирается падать. Все хорошо и много работают!» — заявила Тарасова.

15 сентября американский журналист Дейв Лиз в блоге The Skating Lesson в соцсетях заявил о падении уровня российского фигурного катания. Также он предположил, что из-за отсутствия международных стартов, они теряют мотивацию.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге состоялись контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.