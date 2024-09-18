Шоу Загитовой не покажут во время саммита БРИКС

Шоу Алины Загитовой «Хранители времени» не покажут на саммите БРИКС.

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Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Премьера шоу состоялась 29 августа в Казани. После шоу Загитова выразила надежду на то, что глава Республики Татарстан Рустам Минниханов даст ей возможность представить шоу во время саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.