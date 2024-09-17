Загитова запросила грант в 74 миллиона рублей на ледовое шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 миллиона рублей на ледовое шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Соответствующее обращение во вторник, 17 сентября, было опубликовано на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Отмечается, что постановка воплотит в себе необычное сочетание музыки, танцев и фигурного катания. Она будет сочетать традиционные подходы и абсолютно новые взгляды. Согласно заявленному плану, проект должен будет воплощен в жизнь с середины января до конца июля 2025 года.

При этом грант должен покрыть все затраты на реализацию шоу, поскольку софинансирование к нему отсутствует, передает сайт фонда.

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Двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Плющенко запросил грант в размере 22 миллионов рублей на постановку ледового шоу на музыку композитора Петра Чайковского. Представление покажет, что сражаться и биться можно не только с «автоматом в руках», но и с помощью силы искусства и спорта. Главной задачей проекта станет популяризация среди юного поколения зрителей нравственных и духовных ценностей.