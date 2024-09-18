Загитова пытается получить 75 млн рублей на ледовое шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на получение гранта для своего ледового шоу.

Как сообщается на сайте фонда, Загитова подала заявку 10 сентября для получения гранта на реализацию ледового шоу «Алые паруса», которое запланировано на 2025 год и должно пройти в Санкт‑Петербурге. Запрашиваемая сумма — 74 798 618 рублей, софинансирования и вложений иных средств не предусмотрено.

— Проект «Ледовое шоу «Алые паруса» — это уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания. Он позволит развить новые форматы представлений, сочетая в себе традиции и современность, и привлечь внимание широкой публики как к русской классической литературе, так и к современному искусству шоу. Ледовое шоу может стать не только развлекательным мероприятием, но и инструментом для образования и воспитания. Зрители смогут узнать больше о творчестве Александра Грина, о его героях и их ценностях. Одно благотворительное шоу позволит жителям России из регионов Курской и Белгородской областей, а также семьям‑участникам СВО ознакомиться с «Алыми парусами» в формате ледового шоу, что сделает культуру более доступной для тех, кто находится в зоне конфликта, — говорится в обосновании.

Отмечается, что задачи шоу — это «приобщить семьи с детьми к великим русским произведениям и русскому литературному языку на примере постановки ледового шоу», «создать уникальный культурный продукт, который станет символом «Алых парусов» для нового поколения» и «повысить интерес к русской культуре, литературе и русскому языку в том числе на примере молодых и успешных амбассадоров в лице Алины Загитовой».

Загитовой 22 года, она завоевала золото на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Также на счету спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы. В 2019 году она приостановила карьеру.