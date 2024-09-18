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Загитова подала заявку на получение гранта в размере около 75 млн рублей для ледового шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на получение гранта для своего ледового шоу.

Загитова пытается получить 75 млн рублей на ледовое шоу
© РИА Новости

Как сообщается на сайте фонда, Загитова подала заявку 10 сентября для получения гранта на реализацию ледового шоу «Алые паруса», которое запланировано на 2025 год и должно пройти в Санкт‑Петербурге. Запрашиваемая сумма — 74 798 618 рублей, софинансирования и вложений иных средств не предусмотрено.

— Проект «Ледовое шоу «Алые паруса» — это уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания. Он позволит развить новые форматы представлений, сочетая в себе традиции и современность, и привлечь внимание широкой публики как к русской классической литературе, так и к современному искусству шоу. Ледовое шоу может стать не только развлекательным мероприятием, но и инструментом для образования и воспитания. Зрители смогут узнать больше о творчестве Александра Грина, о его героях и их ценностях. Одно благотворительное шоу позволит жителям России из регионов Курской и Белгородской областей, а также семьям‑участникам СВО ознакомиться с «Алыми парусами» в формате ледового шоу, что сделает культуру более доступной для тех, кто находится в зоне конфликта, — говорится в обосновании.

Отмечается, что задачи шоу — это «приобщить семьи с детьми к великим русским произведениям и русскому литературному языку на примере постановки ледового шоу», «создать уникальный культурный продукт, который станет символом «Алых парусов» для нового поколения» и «повысить интерес к русской культуре, литературе и русскому языку в том числе на примере молодых и успешных амбассадоров в лице Алины Загитовой».

Загитовой 22 года, она завоевала золото на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Также на счету спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы. В 2019 году она приостановила карьеру.

Фигурное катание
Алина Загитова
Александр Грин