$91.43+0.29101.51+0.23
Войти в почту

Авербух о грантах на шоу: «В заявке нужно указать, какое количество денег ты вкладываешь самостоятельно, и эта сумма должна в два раза превышать то, что ты запрашиваешь»

Илья Авербух объяснил принцип распределения государственных грантов на ледовые шоу.

Авербух объяснил принцип распределения государственных грантов на ледовые шоу
© РИА Новости

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

«Если заявка подается в Президентский фонд, это не означает, что человек ничего не вкладывает и просто просит деньги у государства. Более того, в заявке обязательно нужно указать, какое количество денег ты вкладываешь самостоятельно, и эта сумма должна в два раза превышать то, что ты запрашиваешь. Поэтому это очень обывательское мнение, что ты просто пишешь заявку и получаешь государственные деньги. Они выдаются только в том случае, если комиссия принимает решение и видит, что ты сам инвестируешь большую часть от того, что ты закладываешь», — сказал Авербух.
Фигурное катание
Sports.ru: главные новости