В Госдуме оценили заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявку на грант российской фигуристки Алины Загитовой, размер которого составил почти 75 млн рублей, чтобы провести ледовое шоу «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге. Газета.Ru

«Значит, у Алины нет других спонсоров, которые готовы вложиться. Надо делать исключительно государственное шоу, только на грант. Такое бывает», — заявила парламентарий. О том, насколько корректно запрашивать подобную сумму в размере порядка 75 миллионов рублей, Журова ответила, что у нее нет информации о том, насколько все просчитано. Депутат подчеркнула, что следует смотреть программу шоу, а также количество сроков и количество выступлений. Спорт день за днем

До этого сообщалось, что Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн руб. на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году. Lenta.ru