Журанков: «Дюна» Гуменника — полноценная, а у Семененко — по мотивам

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков обсудили совпадение музыки в короткой программе у двукратного чемпиона России Евгения Семененко и победителя финала Гран-при России Петра Гуменника в подкасте «Чемпионата» «Ход Коньком».

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Боброва: У них обоих немножко разные программы. Костюм и задумка понравились больше у Гуменника. Хореография в программе понравилась больше у Семененко. По фишкам — вот этот вот снег, который песок, маска на лице, волосы, похожесть на главного героя — балл Гуменнику, но мне не хватило ещё чего-то. По энергетике, по хореографии мне понравился больше Семененко.

Журанков: Ты смотрела «Дюну»?

Боброва: Нет. Читала.

Журанков: Вот поэтому ты так думаешь. Во-первых, Гуменник начинает вот с походки фрименов, а дальше он стучит по льду.

Боброва: Семененко тоже стучал. Все стучат.

Журанков: Он по себе стучал. А Петя стучит — вызывает червя, который производит корицу, эту специю. Мне показалось, что «Дюна» Гуменника — это прям полноценная «Дюна». А у Семененко — по мотивам. Есть два подхода к хореографии: «ничего непонятно, но очень интересно» и «лаконично и понятно». У Гуменника переданы основные образы этого фильма. И, поскольку это короткая программа, а не спектакль на льду, ему нужно нас погрузить в атмосферу этого фильма, а погрузить можно через понятные нам образы. И он это делает. У Семененко этих образов мне не хватило.

Обе коротких программы фигуристов поставлены под саундтрек Ханса Циммера к двум частям фильма «Дюна». Петру Гуменнику ставил программу Даниил Глейхенгауз, а Евгению Семененко — Йе Джи Шин.