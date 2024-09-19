Навка поддержала заявку Загитовой на грант в 74 млн рублей

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала Алину Загитову, подавшую заявку на получение гранта в размере 74,8 миллионов рублей.

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«Молодец Алина, я рада за неё! Так понимаю, масштаб её шоу большой. Конкуренция — двигатель прогресса. Я только за, Алина имеет на это право. Я поддерживаю ее в этом начинании», — приводит слова Навки Metaratings.

Индивидуальный предприниматель Алина Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на получение гранта для проведения ледового шоу «Алые паруса». Размер запрашиваемого гранта составляет 74 798 618,00 рублей. Софинансирование не предусмотрено.

В качестве цели проекта Загитова указала формирование интереса к русскому языку и произведениям русской классической литературы. Шоу будет посвящено 145-летнему юбилею Александра Грина.