ФФКР готова выделять средства на любительские соревнования

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) готова выделять финансовые средства и осуществлять организационную поддержку любительским соревнованиям. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"В любительском фигурном катании существуют специальные требования, они нами были разработаны, будут внедрены по всей стране, - сказал Коган. - ФФККР будет активно участвовать в организации, проведении, глобальном подходе, мы вместе проведем 6 этапов Гран-при, которые будут являться отборочными к финалу Гран-при. Мы будем выделять финансовые средства, осуществлять организационную поддержку движению, оно сейчас очень необходимо".

Он подчеркнул, что совместной целью ФФККР и Ассоциации развития массового фигурного катания является оздоровление населения, вовлечение в занятие фигурным катанием не только детей, но и взрослых.

Ассоциация развития массового фигурного катания была создана в 2023 году для объединения фигуристов-любителей разных возрастов и уровня катания в единое спортивное сообщество на территории России. В 2024 году деятельность ассоциации получила поддержу ФФККР, и началась работа по созданию единых правил любительского фигурного катания.