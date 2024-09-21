Глава РУСАДА о деле Валиевой: не комментируем иностранные источники

Глава Российского антидопингового агентства Вероника Логинова заявила, что не намерена комментировать публикации иностранных источников (РУСАДА) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, передает "Матч ТВ".

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"Дело закрыто. Мы не намерены комментировать то, что публикуют иностранные источники, пытаясь развязать информационную войну и втянуть туда РУСАДА", - сказала Логинова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.