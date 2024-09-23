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Более 73 млн рублей потратила ФФККР на зарплаты функционерам в 2023 году

На сайте Министерства спорта России опубликовали данные о затратах различных спортивных федераций на содержание своих аппаратов управления в 2023 году. Отдельно указано, сколько из общих сумм было выделено конкретно на зарплаты. Федерация фигурного катания России заняла второе место по объёму трат.

ФФККР потратила на зарплаты функционерам более 73 млн рублей
© РИА Новости
  • Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) – 100, 818 млн на содержание аппарата управления (из них на зарплаты – 87 809 180).
  • Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) – 79,605 млн (зарплаты – 73 651 000).
  • Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) – 63,894 млн (зарплаты – 46 892 000).
  • Союз биатлонистов России (СБР) – 53,929 млн (зарплаты – 39 482 000).
  • Союз конькобежцев России (СКР) – 52, 721 млн (зарплаты – 37 781 160).
  • Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) – 37, 308 млн (зарплаты – 22 409 130).

В данный момент ФФККР возглавляет Антон Сихарулидзе. Олимпийского чемпиона Солт-Лейк-Сити-2002 единогласно избрали на должность исполняющего обязанности президента ФФККР 17 апреля 2023 года.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Минспорт России