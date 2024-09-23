Загитова ответила на хейт из-за заявки на грант

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в соцсетях пост, в котором ответила на критику из-за запроса 74,8 миллионов рублей гранта для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

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«Дорогие друзья, коллеги, а так же хейтеры! Хочу прервать свое долгое молчание, касаемо вымыслов и мнений в адрес меня и того, что я делаю.

В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто поддерживает меня в моих начинаниях, желает удачи и верит в меня, я все читаю и ценю каждое доброе слово в мой адрес. Искренне благодарю Вас за поддержку.

Теперь к делу…Нами был создан хороший и добрый проект «Хранители времени», в него не только я, но и большое количество людей вложили душу и время! Было очень неприятно читать гадости, предположения, пожелание «в провале» и при этом молчать, и не отвечать, но мы справились и главная награда — глаза зрителей в зале и их благодарность после шоу, которые собрались со всех уголков планеты.

Сейчас моя задача справится с очередной порцией хейта, которая появилась на фоне того, что я и команда решили подать проект на Грант в Фонд Культурных инициатив, и отстоять наши труды с командой!

Я человек суеверный, именно поэтому, заявку на Гранд, я решила подавать, только после того, когда мы реализуем проект «Хранители времени».

Ввиду того, что это первый наш опыт участия в конкурсе, мы не указали спонсорскую помощь, личные ресурсы, как софинансирование и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении.

В целом, я новичок в области продюсирования, но я стараюсь учиться у лучших, кого и привлекла в свою команду. Я не отрицаю того, что многого еще не знаю, но верю, что все придет в опытом. Также, хочу отметить, что в нашей стране широко транслируется тема молодежи и ее поддержки, что меня и вдохновляет придумывать новое, и пробовать себя в разных отраслях, ведь Россия- страна возможностей, где приоритетно давать дорогу молодым!

Что касается проекта, то инициатива направлена лишь на то, чтобы подарить новые краски ежегодному фестивалю в преддверии юбилея А. Грина. Мне бы хотелось, чтобы весь Санкт-Петербург охватили «Алые паруса» в разных жанровых проявлениях. Главную задачу, которую мы с командой преследуем- это приобщение молодого поколения, молодежи к русской литературе, культуре и спорту. Также, я хочу этим проектом подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода.

Я верю, что нам удастся реализовать проект, сделать его масштабным и добрым.

Все однажды с чего-то начинают свою карьеру, свое творчество, свой путь, полагаясь на себя, команду, случай и иногда даже чудо…

Я сама, как и Ассоль, наивно полагаюсь на чудо, что мир станет добрее.

Желаю всем побольше мечтать и чтобы ваши желания обязательно исполнялись. Всем мира и любви!

С Уважением Ваша Алина Загитова".

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