Алиев заявил, что продолжает спортивную карьеру не по финансовым причинам

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, почему решил продолжать соревновательную карьеру.

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— Раз идёшь в новый сезон, это означает, что все твои внутренние сомнения отпали?

— Да.

— Что повлияло на решение продолжать спортивную карьеру, а не предпочесть выступления в шоу? Желание раскрыться по-новому, соревновательный адреналин или финансовые причины?

— Ни в коем случае не финансовые причины. Скорее, внутренний спортивный интерес к делу, которым занимаюсь. Приостановить спортивную карьеру я хотел тогда, когда случались нехорошие сезоны, не получалось вытащить и направить себя в то русло, где я был конкурентоспособен, мог показать свой максимум, хорошо кататься. А ведь именно это доставляло большое удовольствие мне как спортсмену и как человеку, который стремится показать свой уровень и мастерство.

После моего неудачного сезона прошло почти три года. Я думаю, что прошлый сезон как раз и показал, что нужно продолжать, потому что всё складывается более-менее хорошо, — цитирует Алиева официальный сайт ФФККР.

В прошлом сезоне во время Спартакиады сильнейших Дмитрий Алиев признался, что отсутствие международных стартов сказывается на его мотивации.