Призер ЧМ восхитилась программой Кондратюка

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 Елена Радионова оценила выступление Марка Кондратюка на контрольных прокатах сборной России.

© Чемпионат.com

«У Марка была потрясающая короткая программа. Мне очень понравилось, новое направление в фигурном катании. Кондратюк в этом сезоне стал наглее, прошлый сезон у него не очень задался. Сейчас мы увидели обновлённого Марка. Такую программу обычно показывают на чемпионате России, но сейчас, в начале сезона, Марк в отличной форме. Он будет одним из лидеров в этом сезоне. Конечно, Семененко и Гуменник составят конкуренцию, также ждём возвращения Дикиджи. Уверена, что у него тоже невероятные программы. Можно также отметить короткую программу Гуменника, у него с Марком были одни из лучших программ. В произвольной надо ещё накатывать. Кондратюк к контрольным прокатам подошёл в блестящей форме, остальным надо набирать форму», — цитирует Радионову Metaratings.ru.

Кондратюк — чемпион Европы 2022 года. Также он является бронзовым призёром Олимпийских игр в командном турнире: изначально сборная России завоевала золотые медали, но осталась с третьим результатом из-за дисквалификации Камилы Валиевой.