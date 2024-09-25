Загитовой нужны миллионы на шоу и школу. А что Алина делает сама?

Олимпийская чемпионка запросила грант на 75 млн, но не готова отдать ни рубля. Равняется на Плющенко и Навку, а всё без толку.

© Чемпионат.com

Алина Загитова не перестаёт удивлять — в самом плохом смысле. Олимпийская чемпионка в очередной раз продемонстрировала непрофессионализм и нежелание делать свою работу грамотно. Теперь фигуристка организовывает собственное шоу и строит школу, просит на это миллионы, но не вкладывает ни рубля. А потом поражается, что её жёстко критикуют.

Рассказываем, как всё было.

Грант в 75 млн на шоу попросили, а деньги на школу?

История с Алиной Загитовой и её шоу разрослась до вселенских масштабов, когда стало известно, что олимпийская чемпионка подала заявку на грант в размере 74 798 618 рублей для проекта «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

При этом в мотивировочной части на сайте Президентского фонда культурных инициатив указано, что его целью является «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу «Алые паруса» по мотивам одноимённой повести-феерии Александра Грина». Слегка слабенькое объяснение, почему государство должно дать Загитовой в 2,5 раза больше, чем её предшественникам в лице, например, Евгения Плющенко и Татьяны Навки, с учётом того, что Алина вкладывать в проект не хочет ни рубля. На данном этапе фигуристка просит деньги, указывая нулевое софинансирование.

Позиция спортсменки проста — получать прибыль, но не прикладывать усилий. Так же она поступает и с собственной школой. Вкладываться Загитова не желает, поэтому отдуваться приходиться министру спорта Татарстана Владимиру Леонову, на которого легла в том числе и нелёгкая миссия по поиску инвестора.

«Мы полностью сформировали окончательный проект, он недешёвый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора, понимать, откуда берём на это деньги. Речь идёт о сотнях миллионов рублей. Всё-таки это будет не типовое здание, будет уникальный проект», — рассказывал Леонов «Р-спорту».

Объяснение про нулевое софинансирование — «факап безызбежен»

Дистанцирование фигуристки и, кажется, полная незаинтересованность в успешной реализации собственных крупных проектов незамедлительно вызвали критику, которую Алина расценила как «волну хейта», хотя замечания трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной были более чем справедливы:

«Подавать на грант может каждый. Как правило, на гранты подают те организации, у которых уже есть опыт в проведении чего-то. Глядя на сумму, я могу сказать, что аппетит у девушки хороший. У нас ИП много по всей стране. Если каждый ИП будет подавать на гранты в Президентский фонд, тот разорится очень быстро», — приводит слова Родниной «Советский спорт».

Более жёстко, но вновь резонансно высказался Дмитрий Губерниев, который уделил теме нулевого софинансирования больше внимания:

«Вместо того чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 млн рублей и отдать их Алине Загитовой. Это тот самый случай, когда надо было помочь девчонке. Вместо гранта можно просто милостыню подать. Все понемножку скинутся, и, даст бог, шоу будет. Алина рассчитывала, что все поддержат её, а все и хотели поддержать её. Алина прекрасна во всех отношениях! В следующий раз я рекомендую ей просить 200, как Остап Бендер. И обратиться ко всем: «Гоните деньги, старые сволочи», — цитирует Губерниева Metaratings.

Пришлось олимпийской чемпионке объясняться:

«Ввиду того что это первый наш опыт участия в конкурсе, мы не указали спонсорскую помощь, личные ресурсы как софинансирование и в следующий раз обязательно исправим этот недочёт в оформлении. В целом я новичок в области продюсирования, но стараюсь учиться у лучших, кого и привлекла в свою команду. Я не отрицаю, что многого ещё не знаю, но верю, что всё придёт с опытом», — написала она в телеграм-канале.

«Недочёт в оформлении» — это 0 в графе собственных трат при запрашиваемой сумме в 75 млн. Конечно, это можно понять. Равно как и спекуляцию на теме Курска и Белгорода, равно как и незамысловатый комплимент-просьбу государству, в котором «приоритетно давать дорогу молодым». В общем, объяснение Алины было неубедительным — «факап, наверное, безызбежен».

Загитова учится у Плющенко, Навки и Авербуха, а что толку?

Загитова заявила, что учится у лучших. Ими являются организаторы главных ледовых шоу в стране — это Татьяна Навка, Евгений Плющенко и Илья Авербух. Каждый из них ежегодно подаёт заявки на гранты, но делает это осознанно. Так, Навка запросила грант на ледовое шоу «Вечера на хуторе». Согласно заявке, запрашиваемая сумма составляет 29 540 000 рублей, софинансирование — 134 760 940 рублей. В то же время Плющенко запросил грант на ледовое шоу на музыку Петра Чайковского. Запрашиваемая сумма составляет 22 450 000 рублей, софинансирование — 126 275 000 рублей. Комментировать цифры, вероятно, даже не стоит — просто этот подход обратный тому, что выбрала Алина.

Но даже если отойти от темы финансов, то чего можно ждать от шоу олимпийской чемпионки? Скорее всего, ничего хорошего и, точно, нового. Загитова сама ещё активно катается в чужих (!) шоу и с большой вероятностью переймёт стилистику того постановщика, с которым плотно работает. В итоге в России появится ещё один ледовый спектакль, незамысловатый, красивый, но с нулевыми задумками, зато с весьма большим бюджетом. А чего мы ждали от Алины Загитовой?