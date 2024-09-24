Губерниев заявил, что люди должны были собрать Загитовой 75 млн рублей на шоу

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал заявку олимпийской чемпионки Алины Загитовой на грант в 74,8 млн рублей для ледового шоу «Алые паруса», передает Metaratings.

«Вместо того чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 млн рублей и отдать их Алине. Она рассчитывала, что все поддержат ее. А все и хотели поддержать ее», — сказал Губерниев.

Загитова подала заявку на правительственный грант в последний день, разрешенный для оформления заявок. Спортсменка планирует организовать в Санкт-Петербурге шоу «Алые Паруса», а в качестве целей назвала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку. При этом, в отличие от других подавших заявки, среди которых есть также знаменитые фигуристы, как Евгений Плющенко и Татьяна Навка, в запросе Загитовой нет стороннего финансирования, а проект планируется на сто процентов реализовать на сумму гранта.