Глава USADA сравнил Валиеву с подопытным кроликом

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что с российской фигуристкой Камилой Валиевой обращались как с подопытным кроликом. Разговор опубликованном в Telegram-канале пранкеров.

«Вам покажется этот случай еще более ужасным, если вы прочитаете само решение. Оно занимает более ста страниц. Они обращались с ней как с подопытным кроликом. Это печально», — сказал Тайгерт.

Также пранкеры спросили у Тайгерта, возможно ли такое, что дедушка Валиевой дал ей препараты.

«Это полная чушь», — ответил Тайгерт.

Также Тайгерт отметил, что нет доказательств того, что врачи специально давали Валиевой запрещенные препараты, но выразил уверенность в том, что такие доказательства существуют.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.