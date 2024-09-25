Тарасова призвала главу USADA обратить внимание на ситуацию с допингом в США.

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Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, что с Камилой Валиевой «обращались как с подопытным кроликом».

Он отметил, что у США пока нет доказательств, чтобы привлечь врачей и тренеров Валиевой к ответственности по закону Родченкова.