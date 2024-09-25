Боброва объяснила регресс Морозов в сборной США

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о создании танцевального дуэта из экс российской фигуристки Аннабель Морозов и американца Джеффри Чена в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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«Сидел рядом человек, который является российским техническим специалистом по танцам на льду, и он говорит: – Ой, а это кто? – Ну, вот Аннабель Морозов. – Они за кого катаются? Я говорю: «За Америку». И мне сказали фразу, что, мол, мальчика взяли, кого нашли, к сожалению. Вот такое мнение было, когда увидели пару. Не знаю, может быть, ещё не скатались. Они ещё молодые, но вот этого потенциала, когда мы все сравнивали её с Леной Ильиных, по шикарному коньку, по невероятной танцевальности, сейчас его нет, прошёл», – сказала Боброва.

Напомним, в мае 2024 году в ФФККР приняли решение дать открепление Аннабель Морозов, которая теперь представляет США. В это же время фигуристка встала в пару с Джеффри Ченом, на Lombardia Trophy спортсмены заняли второе место. Ранее в России Морозов выступала с Игорем Ерёменко, Дэвидом Нарижным и Андреем Багиным.