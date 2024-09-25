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Костылева объяснила, почему в штабе Плющенко отказались от постановки Косторной

Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Елена Костылева рассказала, почему сотрудничество с чемпионкой Европы Алёной Косторной в качестве постановщика программ не удалось.

Костылева объяснила, почему в штабе Плющенко отказались от постановки Косторной
© Чемпионат.com

«Сначала короткую программу ставила Алёна Косторная, потом её полностью переделывал Никита Михайлов, Евгению Викторовичу [Плющенко] не понравился уровень сложности программы», – цитирует Костылеву ТАСС.

Речь идёт о произвольной программе под музыку Иоганна Себастьяна Баха «Токката и фуга ре минор» на сезон-2024/2025.

Сегодня, 25 сентября, Елена Костылева победила на Всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова», сделав в произвольной программе три четверных прыжка. Фигуристка более чем на 20 баллов опередила занявшую второе место Валерию Лукашову из группы Этери Тутберидзе.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
Елена Костылева
Себастьян Бах
Никита Михайлов