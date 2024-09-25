Железняков защитил Загитову после обрушившегося на нее хейта из-за гранта

Хореограф Алексей Железняков обсудил критику в адрес Алины Загитовой за получение гранта на ледовое шоу.

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Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию заявила, что на нее обрушился хейт из-за того, что она получила грант в размере 74,8 млн рублей на проведение своего шоу. Фигуристка подала заявку на грант для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Заявка была размещена на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Железняков считает, что гранты должны быть оправданы и требуют отчетности, из-за чего у его получателя могут возникнуть проблемы. Он утверждает, что гранты необходимы для создания новых проектов и что инициативность в этом вопросе приветствуется.

«Хейтят обычно те, кто ничего не делает и не хочет сделать. Те, кто просто сидят на диване и не приносят пользы, больше всего хотят кого-то обидеть, унизить, задеть. Ребятки, ну попробуйте сами получить грант и организовать большое интересное дело», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

Он также уверен, что шоу Загитовой будет успешным и окупится, если команда выполнит свою работу качественно.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Загитова завоевала золото, победив в женском одиночном катании. Она также является чемпионкой мира, Европы и России.