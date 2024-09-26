Экс-россиянка Самоделкина выступит перед матчем КХЛ «Барыс» — «Сочи»

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, выступит перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Барысом» и «Сочи», который пройдёт сегодня, 26 сентября, в Астане. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

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17-летняя Самоделкина родилась в Москве и ранее выступала на международных соревнованиях под российским флагом, однако в мае этого года сменила спортивное гражданство и теперь выступает за Казахстан. В России спортсменка тренировалась в академии «Ангелы Плющенко». В июле бывшая российская фигуристка выиграла чемпионат Казахстана.

Ранее сообщалось, что в октябре Самоделкина отправится в США на просмотр и стажировку у тренера Рафаэля Арутюняна.