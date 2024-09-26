Американский журналист: Валиеву придали бы обструкции в США

Американский журналист Дейв Лиз заявил, что российскую фигуристку Камилу Валиеву придали бы жесткой обструкции в СМИ, будь она американкой. Его слова передает Sports.Ru со ссылкой на подкаст «Чистый хвост».

«Тут еще такой момент — особенность американской культуры. Если бы кейс Камилы Валиевой случился в Америке, то СМИ придали бы сумасшедшей обструкции Камилу и тренеров», — заявил Лиз.

Лиз отметил, что в глазах американского общества ты становишься преступником, если тебя поймали на допинге.

«Тебя не могут приглашать куда-то, награждать», — отметил он.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.