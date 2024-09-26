Рудковская заявила, что группа Тутберидзе до сих пор не покрыла долг Парсеговой

Яна Рудковская заявила, что деньги от Парсеговой пока не поступали.

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В мае 2023 года фигуристка Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Натальи Парсеговой, матери фигуристки.

9 сентября прошла открытая тренировка спортсменов штаба Тутберидзе, приобрести билет на нее можно было за 10 тысяч. Вырученные средства от мероприятия штаб планировал направить на закрытие долга Парсеговой.