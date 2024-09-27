Фигурист Галлямов: мое лицо само по себе уже бренд

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о стиле в одежде и покупке известных брендов.

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«Я вообще люблю хорошо выглядеть как в деловом стиле, так и в спортивном. Чтобы даже незнакомым людям было приятно на меня смотреть. Соответственно, никогда не позволю себе выйти на люди как-то не так одетым или с волосами во все стороны. На самом деле я не гонюсь именно за брендами. Если вещь понравится, если она выглядит необычно, то могу взять. Но, опять же, я не стараюсь за счёт этого самоутверждаться. Думаю, что моё лицо само по себе уже бренд», — цитирует Галлямова RT.

«Обычно я одеваюсь по настроению. Для меня главное не ярлычок на одежде, а как она выглядит, насколько хорошо сочетается с моими представлениями о стиле. Могу обратить внимание на брендовую вещь, если это какие-то интересные крой, фасон или цвет», — добавила Мишина.

Мишина и Галлямов — чемпионы мира и Европы, также имеют две бронзовые медали Олимпийских игр в личном и командном турнирах.