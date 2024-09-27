Совет ISU допустил российских юниоров на международные соревнования
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина сообщила, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) решил допустить российских юниоров до международных соревнований.
«Речь идет про юниоров. Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать. Только вопрос как. Мы не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры. Если считать сезон с 1 января, то и они, скорее всего, будут допущены только со следующего сезона», – цитирует Роднину «Матч ТВ».
27 и 28 сентября проходят заседания Международного союза конькобежцев (ISU), на которых рассматривается вопрос допуска российских фигуристов и конькобежцев к международным турнирам.
Российские фигуристы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года до особого распоряжения. Последние три чемпионата мира прошли без участия представителей России.
Международный союз конькобежцев (ISU) — международная федерация, управляющая коньковыми видами спорта: фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. Штаб-квартира находится в Лозанне, Швейцария.