Совет ISU допустил российских юниоров на международные соревнования

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина сообщила, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) решил допустить российских юниоров до международных соревнований.

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«Речь идет про юниоров. Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать. Только вопрос как. Мы не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры. Если считать сезон с 1 января, то и они, скорее всего, будут допущены только со следующего сезона», – цитирует Роднину «Матч ТВ».

27 и 28 сентября проходят заседания Международного союза конькобежцев (ISU), на которых рассматривается вопрос допуска российских фигуристов и конькобежцев к международным турнирам.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года до особого распоряжения. Последние три чемпионата мира прошли без участия представителей России.

Международный союз конькобежцев (ISU) — международная федерация, управляющая коньковыми видами спорта: фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. Штаб-квартира находится в Лозанне, Швейцария.