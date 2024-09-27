Авербух: Загитовой следует вложить свои деньги в шоу при запросе на грант

Олимпийской чемпионке 2018 года по фигурному катанию Алине Загитовой следует вложить свои деньги для организации шоу при запросе на грант. Об этом ТАСС заявил серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию в танцах на льду Илья Авербух.

27 сентября в департаменте коммуникаций Президентского фонда культурных инициатив сообщили, что приняли заявку Загитовой на грант в размере 74,7 млн рублей на создание ледового шоу "Алые паруса", решение ожидается в декабре.

"В гранте всегда есть градация, сколько именно ты непосредственно как организатор вносишь, чтобы этот проект был. Это, как правило, должно быть в половину больше той суммы, которую ты запрашиваешь. Опыта просто попросить столько, сколько мне надо, у меня не было. Но в любом случае все обращаются, потому что фонд - это сейчас такая организация, которая поддерживает многих", - сказал Авербух.

"Дальше уже очень сложная система прохождения этапов, если коллеги примут решение, то прекрасно. Слишком большая сумма? Вообще, для организации большого проекта эта сумма небольшая, потому что любое шоу стоит, если мы действительно говорим о большом шоу или спектакле, таких средств. Но вопрос в том, что нужно еще искать свои деньги", - добавил он.

Загитовой 22 года, она является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании 2018 года, чемпионкой мира и Европы. В августе в Казани состоялся показ дебютного ледового шоу Загитовой "Хранители времени".