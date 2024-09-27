Авербух призвал «не бросаться» на Загитову из-за гранта в 75 млн рублей

Илья Авербух объяснил, как работает государственная система грантов, и призвал не критиковать Алину Загитову за заявку на 75 млн рублей без софинансирования.

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– Думаю, что негатив появляется в том числе, когда пишут и про меня, и про Татьяну Навку. Поэтому в истории с Загитовой нужно быть абсолютно честными. Дело в том, что недостаточно информации, и это наша общая проблема. В обывательском сознании государственный грант – это когда ты приезжаешь в некую контору, тебе отгружают 75-100 миллионов наличкой, и ты с этими деньгами можешь делать все, что хочешь. Конечно, у людей подобная картина вызывает отторжение.

Но ведь на самом деле все не так. Эти деньги помогают в организации шоу, но они идут напрямую именно тем подрядчикам, которые создают шоу. Например, напрямую администрации дворца, который арендуется под мероприятие, напрямую в компанию, занимающейся световым оборудованием, напрямую декораторам и так далее.

Это все деньги, которые мы не видим, хоть они и минимизируют расходную часть. И, самое главное, что каждая копейка этих денег подотчетна. В итоге деньги, по сути, остаются внутри государства. При этом они могут расширить спортивную аудиторию. У наших шоу большая социальная направленность. Поэтому не надо рассуждать по‑обывательски «вот ему дали, он сидит». Это вообще не так.

– Достаточно ли 75 миллионов рублей, чтобы организовать качественное шоу? – Все равно должен быть большой внебюджет. Насколько я знаю, это самая большая сумма, запрошенная у фонда культурных инициатив. Как вы знаете, я несколько лет в Сочи реализовываю проект благодаря фонду. У Жени Плющенко и Татьяны Навки тоже есть свои проекты и инициативы. Не надо бросаться на Алину. Вокруг неё формируется команда, которая поможет ей организовать шоу, – цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, Загитова запросила грант на шоу «Алые паруса» и столкнулась с непониманием из-за того, что её запрос составил 100% от суммы реализации проекта.