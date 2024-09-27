Запрос Загитовой на шоу назвали «скромным»

Музыкальный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в разговоре со Sport24 назвала «скромными деньгами» сумму, которую фигуристка Алина Загитова запросила у государства на проведение своего шоу. Она подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,8 млн рублей на свое шоу «Алые паруса».

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Загитова посчитала, что ей хватит 75 млн рублей, заявила Рудковская. Однако, продолжила она, это очень небольшой бюджет для масштабного шоу.

Это достаточно скромные деньги. Мы тратим от 120 до 150 миллионов, если мы говорим о полномасштабном шоу с большой постановкой, декорациями, костюмами, экранами, людьми и звездами, — объяснила продюсер.

Рудковская подчеркнула, что у них большой опыт в постановке шоу и всегда есть софинансирование. У Алины нет такой возможности, откуда ей брать деньги, задалась вопросом продюсер. По ее мнению, олимпийская чемпионка подала абсолютно честную заявку, которую рассмотрят и вынесут по ней решение.

Сумма, запрошенная Алиной Загитовой на проведение ледового шоу «Алые паруса», не является большой, заявлял серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию в танцах на льду Илья Авербух. По его словам, как правило, подобные мероприятия требуют серьезных вложений. К тому же Загитова как организатор, вероятнее всего, внесет вполовину больше той суммы, которую она запросила на грант.