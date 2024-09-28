Тарасова считает несправедливой критику в адрес Загитовой за желание получить грант

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова несправедливо подвергается критике за желание получить грант на проведение ледового шоу "Алые паруса". Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Загитова на этой неделе рассказала, что столкнулась с травлей в связи с желанием получить в Президентском фонде культурных инициатив грант на 74,7 млн рублей, который не предполагает софинансирования.

"Я не понимаю, это что, единственное шоу у нас в стране? Про такое мы раньше не слышали? В чем дело? Отсутствие софинансирования? А им какое дело? Это чей вопрос? Если захотят, то дадут или дадут меньше. В чем дело? Это ужасно несправедливо", - сказала Тарасова.

"За что ее критиковать? Она хочет свое шоу и просит денег. Но просить еще не значит получить. Какое их [критиков] собачье дело? У них никто ничего не просит. Советы дают тогда, когда их спрашивают, она его ни у кого не просила. Это завистники, которые с ума просто сошли. Еще жизни никакой нет, а уже критикуют", - добавила она, отметив, что обязательно посетит ледовое шоу, если оно состоится.

Загитова намерена реализовать проект с 15 января по 31 июля 2025 года. В Президентском фонде культурных инициатив сообщили ТАСС, что приняли заявку олимпийской чемпионки, итоги конкурса будут подведены в декабре.

Отсутствие софинансирования 22-летняя Загитова объяснила тем, что прежде у нее не было опыта участия в конкурсе и что в следующий раз она и ее команда обязательно исправит этот "недочет в оформлении". Целью создания ледового шоу она назвала "приобщение молодого поколения, молодежи к русской литературе, культуре и спорту" и желанием "подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода".