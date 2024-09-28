ISU продлил недопуск российских фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Решение о будущем отечественных спортсменов решалось в ходе конгресса, проходящего 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским — спортсмены пропустят большую часть отборочных турниров на Игры 2026 года в Италии, с большой долей вероятности лишившись шанса отобраться на Олимпиаду.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.