Российская фигуристка рассказала об отказе от выступлений за Грузию и Казахстан

Российская фигуристка Таисия Собинина, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным, рассказала о предложениях выступать за Грузию и Казахстан. Ее слова приводит Sport24.

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Спортсменка заявила, что ответила отказом.

«Мне кажется, что в душе это какой-то патриотизм. В принципе, ничего не имею против ребят, которые сменили гражданство. Это их выбор», — подчеркнула Собинина.

Фигуристка добавила, что очень хотела бы выступать на международных соревнованиях.

«Но хочется именно под флагом России, с гимном. Душа спокойнее», — отметила она.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.