Мать фигуристки Парсеговой заявила, что над их семьей «устроили судилище»

Мама фигуристки Парсеговой заявила, что над их семьей «устроили судилище».

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В мае 2023 года Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Наталии Парсеговой.

Накануне на телеканале «Звезда» вышел выпуск ток-шоу «Фетисов» с участием фигуристки и ее мамы.