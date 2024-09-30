Рудковская ответила на претензии матери фигуристки Парсеговой

Яна Рудковская ответила на претензии матери фигуристки Арины Парсеговой.

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Наталии Парсеговой.

Сегодня мать фигуристки опубликовала пост о суде с академией, в котором заявила: «Дочь использовали бесплатной моделью, она не получила ни копейки. Зарплату у ребенка забрали».

Яна Рудковская ответила на претензии матери фигуристки Арины Парсеговой.

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Наталии Парсеговой.

Сегодня мать фигуристки опубликовала пост о суде с академией, в котором заявила: «Дочь использовали бесплатной моделью, она не получила ни копейки. Зарплату у ребенка забрали».