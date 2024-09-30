Плющенко ответил на вопрос, продолжит ли Трусова карьеру

Тренер Евгений Плющенко заявил, что фигуристка Александра Игнатова (Трусова) пока не приняла решение по своей карьере, передает «Спорт-Экспресс».

«Александра тренируется каждый день. Примет решение — скажет. Она тренируется», — сказал Плющенко.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

15 сентября Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала падение Трусовой с четверного лутца.