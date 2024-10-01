Трусова разыграла подругу

Российская фигуристка Александра Трусова вместе со своим супругом Макаром Игнатовым стали гостями шоу «Мистер Х». Об этом пишет Sport24.

Одним из заданий было позвонить близкому человеку и сообщить о беременности. Трусова решила позвонить Софье Самоделкиной — своей подруге, которая была одной из свидетельниц на свадьбе. Она сообщила, что сделала тест, и он показал «две полоски» — значит, что спортсменка ждет ребенка.

«И что, ты правда думаешь? И что ты будешь делать? Не хочешь еще один сделать, вдруг какой-то глюк?» — спросила Самоделкина.

«Может и сделаю, но я думаю, раз один показал, то и второй покажет», — ответила Трусова.

«Ну если господь послал, то значит пора признать, что время такое настало, что сейчас вот пора. Это же классно…» — добавила ее подруга.

«Соф, это шутка! Прости, пожалуйста!» — призналась Трусова.

Свадебная церемония фигуристов состоялась 17 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России. Пока неизвестно, будет ли спортсменка соревноваться в сезоне.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).