Фигуристы Ангелопол и Карева пропустят турниры в 2024 году

Российские фигуристы Валерий Ангелопол и Дарья Карева не примут участие в соревнованиях в 2024 году.

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Каревой 16 лет, в марте спортсменка перешла в танцы на льду из одиночного катания. Ангелополу 20 лет.

— Есть новости! К сожалению, мы с Дашей в силу возраста и из‑за различий в спортивных классификациях не можем выступать на соревнованиях в 2024 году, — написал Ангелопол в Telegram‑канале.

В июне стало известно о распаде дуэта Ангелопол/Александра Шинкаренко. Спортсмены в январе начали совместную работу в академии Евгения Плющенко. Там же в ноябре прошлого года Ангелопол пробовал встать в пару с Ариной Ушаковой.

В 2023 году бывшая партнерша Ангелопола Василиса Кагановская заявила, что фигурист предложил ей подписать контракт, что и стало причиной распада их дуэта.