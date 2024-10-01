Медведева рассказала о личной жизни во время карьеры

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, почему скрывала информацию о личной жизни во время спортивной карьеры.

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— Ты говорила, что из-за занятости и долгих лет в спорте нет времени на личную жизнь. Сейчас у тебя вроде как всё в порядке.

— У меня всё хорошо. Тогда я отвечала на вопросы про личную жизнь именно в том ключе, что мне некогда, потому что я не хотела говорить на эту тему. Просто чтобы отвалили — в моей голове образ спортсменки-чемпионки и мутки с мальчиками — ну, тогда с мальчиками, было мне 17-19 лет… Меня постоянно спрашивали про личную жизнь, и я держала образ, что я такая в спорте, только спорт, нет у меня никого, отстаньте.

На самом деле я же девочка. Мне нравились мальчики, я пыталась встречаться, общаться, социализировалась, становилась девушкой. Мы же люди. Я держала образ чемпионки и говорила, что хотели люди слышать. Да, занятая. И люди такие — так и запишем, спасибо, что ответила. Поэтому я отнекивалась, а на самом деле — что детство у меня было прекрасное, что юность отличная. Первая любовь-морковь, расставание — всё это у меня было, — сказала Медведева в Rutube-шоу Романа Костомарова «ПО ДУШАМ».

Евгения встречается с фигуристом Дмитрием Чигирёвым, который выступает в паре с Екатериной Гейниш и представляет Узбекистан.