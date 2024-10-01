Синицына попала в аварию, из-за чего снялась с чемпионата Москвы

Фигуристка Ксения Синицына попала в аварию по дороге на чемпионат Москвы, из-за чего не выступила на турнире. Об этом она рассказала ТАСС.

Во вторник у фигуристок на чемпионате Москвы состоялся прокат короткой программы.

"Я попала в сильное ДТП по дороге на соревнования, это было где-то в два часа дня, - рассказала Синицына. - Ехала по МКАД, передо мной машина затормозила, я затормозила, и сзади в меня влетела машина, меня развернуло. Я ударилась о машину, которая ехала в правой полосе, от нее я опять отлетела, ударилась в машину, которая ехала передо мной. Было ДТП из четырех машин, я очень перепугалась, было очень страшно в моменте, когда меня начало колбасить. К счастью, все хорошо закончилось, со здоровьем все хорошо. Машина, конечно, в ужасном состоянии. Я очень хотела выступить, была хорошо готова к старту, но такие жизненные обстоятельства помешали".

Синицыной 20 лет. Фигуристка является бронзовым призером финала Гран-при России 2024 года и победительницей этапа Гран-при России.