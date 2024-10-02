Швейцарский верховный суд отклонил апелляцию Валиевой

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на судебный документ.

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