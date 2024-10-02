Фетисов считает вердикт суда по делу Валиевой политически мотивированным

Решение Федерального верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге является политически мотивированным. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Печально, я уверен в том, что девочка ни в чем не виновата, - сказал Фетисов. - Это дело могло стать хорошим прецедентом в мировой практике, но, скорее всего, там больше всем рулила политика, чем здравый смысл и принципы, которые заложены в документах, регламентирующих антидопинговую политику. Однако для меня она остается чемпионкой".

В апелляции сторона Валиевой утверждала, что арбитры CAS не имеют компетенции для рассмотрения дела, поскольку фигуристка не давала письменного согласия для начала арбитража. В числе прочего сторона Валиевой увидела нарушения CAS в чрезмерном освещении обстоятельств дела в СМИ и недостаточном внимании к понятию "защищенное лицо" в случае фигуристки, что позволяло бы сократить срок санкций. Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил доводы Валиевой, посчитав ряд аргументов неприемлемыми.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов. 25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады.