Валиева проиграла еще один суд. Ее защиту разнесли даже жестче, чем в CAS

Даже без упоминания клубничного десерта от дедушки.

29 января 2024 года Камила Валиева узнала результат заседаний Спортивного Арбитражного суда (CAS) — её дисквалифицировали на долгие четыре года. Спустя месяц, 29 февраля, появились новости о подаче апелляции в арбитражный суд Швейцарии — но в потоке других инфоповодов, в том числе о Камиле, об этом быстро забыли.

И вот спустя более чем полгода вердикт вынесен — пожалуй, никто не надеялся, что он будет положительным, хотя попробовать однозначно стоило. Швейцарский суд посчитал, что CAS был абсолютно прав, выдав российской фигуристке максимальный бан.

«Федеральный верховный суд Швейцарии постановил, что апелляция отклоняется в той мере, в какой она является приемлемой. Судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков возлагаются на апеллянта. Апеллянт выплатит Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов», — говорится в официальном документе, который цитирует «РИА Новости Спорт».

Швейцарский суд разнёс все доводы Валиевой

Формулировки решения оказались довольно жёсткими и совсем не похожими на привычный юридический текст многостраничных мотивировочных решений CAS и ВАДА.

Сторона Валиевой жаловалась в апелляции, что коллегия CAS не приняла во внимание несовершеннолетний возраст Валиевой и статус защищённого лица. Адвокаты напирали на то, что ребёнок не должен получать те же санкции, что и взрослый, а максимальная дисквалификация для 15-летней на тот момент спортсменки — суровая и непропорциональная.

Также обжаловать пытались то, что дело и сам процесс чересчур открыто освещали в СМИ, несмотря на то, что по правилам ВАДА несовершеннолетняя Валиева являлась защищённым лицом.

Вот что ответили в Федеральном суде Швейцарии:

«Апеллянт в очередной раз путает Федеральный суд с апелляционным судом и пытается втянуть его в сферу применения материального права и свободно пересматривать применение арбитрами тематических Общероссийских антидопинговых правил. В этом случае арбитражные судьи не могут применять тематические нормы данных правил. Такой подход является неприемлемым. Апеллянт жалуется на то, что CAS приступил к чрезмерному освещению данного дела в средствах массовой информации, опубликовав несколько пресс-релизов и не сохранил конфиденциальность. Данная критика является ложной. CAS имел право публиковать различные пресс-релизы, учитывая, что дело попало в заголовки газет во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине и касалось спортсмена, который в них участвовал и на тот момент уже был очень хорошо известен», — говорится в заявлении Федерального верховного суда Швейцарии.

Это точно всё?

Спортивный арбитражный суд считается финальной точкой в спортивном праве, но юрист Анна Анцелиович рассказала о ещё одной маловероятной, но всё же возможной опции — обращении в Европейский суд по правам человека.