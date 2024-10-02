Тарасова: «Нужно было раньше подавать апелляцию на дисквалификацию Валиевой»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что подавать апелляцию на решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой стоило раньше.

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В среду стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. В конце января 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира фигуристов на Играх‑2022, на котором сборная России одержала победу. Первое место было присуждено команде США, вторыми стали японцы, россияне получили бронзу.

— Я не ожидала другого решения. Давно было понятно, что швейцарский суд отклонит любое предложение [апелляцию]. Мне так кажется.

— Стоило ли вообще ввязываться во все эти суды?

— Всегда стоит бороться, но апелляцию надо было подавать еще раньше. Сколько времени прошло с 2021 года? Надо было подать в первые месяцы. Думаю, тогда шанс [на положительный исход] был бы выше, — сказала «Матч ТВ» Тарасова.

В феврале CAS сообщил о регистрации апелляций на решение ISU о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на ОИ‑2022: со стороны Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российских фигуристов. CAS пришел к выводу, что результаты Валиевой в олимпийских командных соревнованиях по фигурному катанию были правильно аннулированы.

Срок отстранения Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы.