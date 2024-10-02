Депутат Свищёв о допинг-деле Валиевой: везде цветет русофобия

Депутат Дмитрий Свищёв назвал несправедливым решение CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка пыталась обжаловать вердикт в Верховном суде Швейцарии, но её апелляцию отклонили.

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«Ожидаемое решение. Я и не надеялся на то, что CAS и швейцарский суд встанут на нашу сторону. Сейчас везде цветёт русофобия и антироссийские настроения. Четыре года дисквалификации для Валиевой — это откровенная несправедливость. Всё дело было создано только ради строгого и показательного наказания. Другие спортсмены за подобные нарушения получают лишь небольшие санкции. Кто‑то даже продолжает выступать, несмотря на положительные пробы. Вся система ВАДА и CAS направлена на разрушение российского спорта. Мы уже видели, что CAS не учёл многие аспекты при рассмотрении дела Валиевой. Это всё было сделано специально, чтобы очернить Россию. Но мы не сдадимся и будем защищать Камилу до конца. Будем бороться за справедливость в мире спорта», — приводит слова Свищёва Sport24.

Ранее отклонение апелляции Валиевой прокомментировала Татьяна Тарасова.